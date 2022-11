Actie bij PostNL op 25 en 26 november voor een betere cao: 'We snappen dat dat vervelend is'

Het is nog niet duidelijk hoe de acties er precies uit gaan zien en wat voor gevolgen dit gaat hebben. De FNV overlegt dit de komende dagen met de leden. Mariska Exalto, bestuurder FNV Post en Pakketten: "We snappen dat dat vervelend is voor iedereen die op een pakketje of post wacht, maar de werkgever is echt aan zet nu."