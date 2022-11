Ivo ten Hagen (VVD) nieuwe wethouder in Oudewater

De VVD'er zal zich richten op het openbaar bestuur, ruimtelijke ordening, wonen, economische zaken en jeugdzorg. Tussen 2016 en 2018 was hij wethouder in Woerden, daarna was hij tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar wethouder in Montfoort. Daarvoor heeft hij verschillende functies gehad in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven en hij geeft trainingen bij het VVD opleidingsinstituut.