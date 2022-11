Profwielrenster Belle de Gast fietst van Huis Doorn naar Ieper voor vrede

Met de rit worden drie historische plekken aan elkaar verbonden: Huis Doorn was tussen 1919 en 1941 het ballingsoord van de Duitse ex-keizer Wilhelm II, één van de hoofdrolspelers uit de oorlog. Op dit moment is in Huis Doorn de tentoonstelling Op die fiets te zien. Conservator Cornelis van der Bas, die zelf de route ook aflegt: "De voorstelling gaat over de betekenis van de fiets en hoe belangrijk de fiets is geweest in de Eerste Wereldoorlog. Fietsen is in Nederland echt populair geworden door de oorlog. Veel Belgische vluchtelingen kwamen met de fiets naar Nederland." Om die reden is Antwerpen dan ook de eerste bestemming, vanuit die stad vluchtten bijna één miljoen mensen de grens over.