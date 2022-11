Volle zaal voor theatervoorstelling over eenzaamheid: 'Veel mensen zien eenzaamheid toch nog altijd als een beetje mislukt zijn'

Kocken en de Waard spelen hun voorstelling al even. De reacties na afloop zijn vaak emotioneel. "Soms hebben mensen nog een betraand gezicht, soms voelen mensen zich sterk en juist even gezien. Het mooiste was laatst een gezinnetje met een dochter van 15. De dochter was in tranen en de vader keek ons aan en zei in het weglopen: volgens mij gaan we een gesprek voeren."