Jonge mensen met dementie: 'We ontwikkelen nu medicijnen die écht in kunnen grijpen op de ziekte'

Amersfoort - Op dit moment hebben 300.000 mensen in Nederland een vorm van dementie. Over een kleine 30 jaar, in 2050, zijn dat er 500.000. Een half miljoen! Die groei zit 'm vooral in de vergrijzing. We worden nu eenmaal ouder en leeftijd is een belangrijke risicofactor als het gaat om het krijgen van dementie. Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar hoe we deze ziekte te lijf kunnen gaan.