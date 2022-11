Oude stadhuis in Wijk in slechtere staat dan gedacht: 'De boktorren sprongen alle kanten op'

Op zolder is goed te zien dat al heel veel hout is vervangen, alle lichte onderdelen zijn nieuw aangebracht. Zo wordt het verschil tussen het nieuwe en het oude hout goed duidelijk. Harry Veenhuizen: "Zo'n pand had wel wat beter onderhouden moeten worden en dat is niet altijd goed gebeurd. Kijk, hier hebben we de wand gesloopt en toen zagen we dat de ophanging van de schoorsteen niet afdoende is. Die is ooit gesloopt en daar is een twee-en-drietje onder gezet met een paar schroefjes, dat is niet genoeg. Nu heeft onze constructeur een berekening gemaakt en dan gaan we de schoorsteen nieuw onderstempelen."