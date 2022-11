Daklozenopvang zet zich schrap voor druk weekend: 'We willen met deze kou dat iedereen gezond blijft'

Simon heeft ondertussen al een aantal bedden opgemaakt. "Zo krijgen de gasten een warm welkom, in plaats van dat ze hun beddengoed in de handen gedrukt krijgen. Nu is hun bed al opgemaakt." Hij verwacht ook na het weekend meer gevulde bedden, want tijdens de hele winterperiode is er een grotere groep daklozen die onderdak krijgt. "De gemeente Utrecht is met een proef begonnen waarbij een kwetsbare groep daklozen uit de EU opgevangen worden tijdens de koudweerperiode, dus niet alleen als de gevoelstemperatuur onder 0 ligt."