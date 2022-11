Chantal helpt Sinterklaas in Amersfoort zodat 200 kinderen toch een cadeau krijgen

Amersfoort - De Sint is al een paar dagen in ons land, maar niet voor elk kind is het vanzelfsprekend dat het een cadeautje in zijn schoen vindt of dat er op 5 december een gevulde zak voor de deur staat. Chantal van Doorn uit Amersfoort brengt daar met stichting Sinterklaas Kapoentje verandering in.