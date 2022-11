Utrechtse Catharijnesingel wint toonaangevende Europese prijs

Volgens de internationale jury is het herstellen van de singel een goed voorbeeld van het verduurzamen van steden in een nieuwe 'klimaattijdperk'. Daarnaast benadrukt de jury dat de herstelde singel Utrecht weerbaarder maakt tegen weersextremen als hitte, droogte of overstromingen. "En het herstel van water en planten zorgt voor de opname van koolstof waardoor de vervuiling wordt verminderd. De gracht is een gewilde en speelse plek geworden voor de inwoners van de stad", aldus de jury.