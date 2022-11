Nicolaaskerk in Odijk krijgt botje van Sinterklaas: ‘Misschien wordt ons dorp nu een bedevaartsoord’

De meeste mensen associëren Sint Nicolaas met pepernoten, marsepein, Dieuwertje Blok en hyperactieve kinderen, maar voor Bert Staal is de heilige Nicolaas een ware volksheld. En ook al is de goedheiligman al 1680 jaar dood, hij is al die jaren vereerd en bewonderd door katholieken over de hele wereld. Op Berts studeerkamer staat het vol boeken over Jezus, Maria én Nicolaas. “En dat we nu in Odijk een stukje rib hebben van de échte Sint Nicolaas, dat is absoluut het hoogst haalbare.”