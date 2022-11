Gesprongen waterleidingen en sinkholes in Soest, Eemnes én Baarn: 'Puur toeval!'

Utrecht - In Soest, Eemnes en Baarn zijn vannacht en vanochtend waterleidingen gesprongen. In de sinkhole die als gevolg daarvan in Baarn ontstond, belandde een fietser. Ook in Eemnes verscheen een dergelijk 'verdwijngat'; daar stapte een voetganger in. Beiden kwamen er zonder verwondingen vanaf. Het is niet bekend of er in Soest ook een sinkhole ontstond.