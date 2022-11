Als je even niet meer van het leven geniet, zing het van je af met een levenslied

Dit weekend treden zo'n veertig artiesten op. Maarten Daam samen met de rest van 'Willie en de Billies' is een van de acts. Vrijwel alle nummers zijn in mineur: "Smartlappen is in de basis gewoon ellende. Het gaat over onechte kindertjes, het gaat over een kinderfietsje in de schuur met het poppenmandje nog aan het stuur. Manuel is natuurlijk een dramatisch verhaal over een ongeluk dat fataal afloopt. En dat staat iedereen dan vanavond vrolijk allemaal mee te zingen."