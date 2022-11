Eerste matige vorst gemeten in De Bilt, vroeg in het jaar

Het is vroeg in het jaar voor de eerste matige vorst, normaal is dat rond 24 december. De laatste keer dat het zo vroeg in het jaar zó koud werd als vanochtend in De Bilt was in 1983. In 2003 werd het op 24 oktober al wel eens -5,9 graden, maar daarna werd pas op 10 december een lagere temperatuur gemeten.