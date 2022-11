Dijksma: 'Ondanks teleurstellende klimaattop, wel een stap'

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad. De organisatie laat in een reactie weten: "Twee weken aan intense discussies over een schadefonds heeft ervoor gezorgd dat we niets hebben afgesproken over hoe we die schade in de eerste plaats kunnen voorkomen."