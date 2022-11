Vijfhonderd mensen bij herdenkingsdienst in Domkerk voor arbeiders Qatar: 'Onchristelijk? Het is onmenselijk'

Verschillende bezoekers twijfelen of ze naar het WK gaan kijken. Er klinkt vaker 'nee' dan 'ja', maar het is duidelijk iets waar mensen over nadenken. Organisator Niemeijer twijfelde hier lang over. "Ik had eerst voor mezelf besloten om het Nederlands elftal wel te kijken, maar nu heb ik toch besloten om niet te kijken. Voetbal is voor mij een feest maar zo kan ik het niet als feest beleven."