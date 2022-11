Podcast Wielaert gaat aan: 'Er zit nog meer in de nacht in Utrecht'

Ze komt uit Ammerstol bij Gouda, ging in Schoonhoven naar de Middelbare School en koos ervoor om in Utrecht internationaal recht te gaan studeren. Als student kwam ze in de Utrechtse raad. Als wethouder staat ze voor een forse uitdaging met de inflatie en de energieprijzenverhoging waar de culturele sector mee wordt geconfronteerd. Daarover heeft ze intensief overleg met staatssecretaris Gunay Uslu. Zo staat het TivoliVredenburg voor een vethoging van een miljoen aan energieverhoging. Oosters is daarover in gesprek met directeur Jeroen Bartelse, maar ook met andere instellingen. Ze legt uit: 'Het zijn natuurlijk thema's die enorm urgent zijn en ingewikkeld om als stad al grip op te krijgen. Zo van: wat is dan precies de problematiek bij al die instellingen afzonderlijk, het eigen vastgoed, een rekening die nu afloopt of over een half jaar. Dat zijn we nu aan het doen. Tegelijkertijd wachten we natuurlijk heel erg op het Rijk dat per 1 december komt met een steunpakket. Er zijn heel veel dingen die in de stad een impact hebben."