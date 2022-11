Nog een locatie van Flink moet sluiten in Utrecht, flitsbezorger wil open blijven tot verhuizing

Eerder moest Flink om dezelfde redenen al sluiten aan de Amsterdamsestraatweg. De flitsbezorger zegt nog altijd goed contact met de gemeente te hebben. "We hebben twee dingen gevraagd", zegt Stefan de Bruijn namens Flink. "De eerste vraag is of ze willen meewerken aan een snel vertrek naar een andere, vervangende locatie." Daarnaast wil Flink tot die beoogde verhuizing open blijven aan de Nobelstraat. "We willen verhuizen, maar het duurt even voordat dat geregeld is."