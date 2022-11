Utrecht wil na de zomer beginnen met betaald parkeren in de hele stad: 'De gebruiker betaalt'

Het plan om overal in Utrecht betaald parkeren in te voeren stond al in het coalitieakkoord, maar er wordt nu vaart gemaakt, blijkt uit een raadsbrief van de wethouder. De gemeente onderzoekt de wijken en gebieden waar je nog gratis je auto kan neerzetten. Waar de parkeerdruk hoog blijkt en overlast is, komt versneld betaald parkeren. Om een olievlekeffect te voorkomen, wordt verkend of het nodig is om de venstertijden (betaaltijden) beter op elkaar aan te sluiten.