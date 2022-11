Lekbrug één jaar weg: achtergebleven pijlers zijn nu een vleermuizenhotel

De pijlers lenen zich uitstekend voor vleermuizen. Van Thiel is als een van de weinigen weleens binnen geweest. "Het is een vochtige, donkere ruimte. Ideaal voor vleermuizen." In oorlogstijd zijn de pijlers vermoedelijk gebruikt als bunker, vertelt Van Thiel. "De oude waterpompen om wapens te koelen staan er nog in. Het is geweldig om te zien, een stukje geschiedenis van de brug."