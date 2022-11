Meerderheid Utrechters voelt zich gezond, maar mentaal welzijn jongeren, leefstijl en gezondheidsverschillen reden tot zorg

De informatie uit het UGP wil de gemeente gebruiken om te kijken hoe het gezondheidsproblemen in de stad kan aanpakken. Wethouder Eelco Eerenberg van Volksgezondheid laat weten dat de cijfers in het rapport hem positief stemmen. "Maar er is ook genoeg waar ik mij zorgen over maak zoals gezondheidsverschillen, die al op jonge leeftijd of zelfs daarvoor al ontstaan. Of de mentale gezondheid en leefstijl van bepaalde groepen Utrechters. Daar hebben we echt wat te doen, dat bevestigen deze cijfers wederom."