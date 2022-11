Studenten van Casa Confetti in de kou; verwarming sinds donderdag kapot

SSH zelf laat weten dat het dit weekend in de veronderstelling verkeerde dat het probleem was opgelost, aangezien de installateur er mee bezig was. "Helaas blijkt dat niet geval", laat het bedrijf weten in een mail aan de studenten. "We begrijpen dat deze situatie heel erg vervelend is. De installateur is momenteel aan het onderzoeken hoe groot het probleem is en kijkt naar een structurele oplossing."