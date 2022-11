Extra check moet onnodige bomenkap in Amersfoort voorkomen

Wethouder Johnas van Lammeren: “Groen is essentieel in onze groeiende stad. Ieder verlies van een boom is een verlies voor de stad. Om er zo zeker mogelijk van te zijn dat zo’n ingrijpende maatregel nodig is, heb ik gevraagd om in dat proces vanaf nu een second opinion op te nemen. Pas als alles nog een keer is gecheckt en er geen andere optie meer is, vinden we zo’n maatregel gerechtvaardigd. Uiteraard volgt daarna herplant.”