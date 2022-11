OM eist 16 jaar cel voor mislukte liquidatie Harbour Club Vinkeveen waarbij schutter zelf werd gedood

De verdachte uit Lelystad heeft maandenlang gezwegen over de verdenkingen aan zijn adres. In de rechtszaal beweerde hij vandaag dat hij geen idee had wat Van B. van plan was die bewuste nacht. Omdat hij bang voor zijn medeverdachte was, had hij geen vragen durven stellen. Toen hij tijdens de schietpartij wilde wegrijden, zou Van B. hebben gedreigd hem dood te schieten.