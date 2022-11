CDA en ChristenUnie: compenseer gemeenten die Gazprom-contract opzegden volledig

Jetten bepaalde in april dit jaar dat 300 gemeenten, scholen en waterschappen hun contract met Gazprom moesten verbreken. Dit vanwege Europese sancties die waren ingesteld tegen Rusland na de inval in Oekraïne. Gazprom is een Russisch staatsbedrijf. Begin vorige week kwam de Europese tak van Gazprom in Duitse handen. Daarop werd besloten dat gemeenten hun energiecontract tóch niet hoefden te ontbinden.