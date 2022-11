Auto raakt te water nabij Harmelen, bestuurder agressief richting hulpdiensten

De auto reed over de Veldhuizerweg in de Meern richting Harmelen toen het voertuig van de weg raakte. Volgens de politie kwam dit waarschijnlijk door een stuurfout. De auto reed vervolgens en stuk over een weiland, op het terrein van Gasunie. Nadat de auto tegen meerdere hekken was geknald, kwam het voertuig in de sloot tot stilstand.