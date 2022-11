1 jaar na Utrechts woonprotest: 'Je ziet weinig echt grootse verandering'

De massale actie heeft niet veel effect gehad, concludeert Doenja. "We zijn dan ook aan het kijken wat voor andere soort, kleinere acties we kunnen voeren. We willen bijvoorbeeld de aandacht trekken voor de leegstand in Utrecht. Veel pandjesbazen laten hun panden gewoon leeg staan en de gemeente doet er weinig aan." De bond steunt krakers die dergelijke panden bezetten dan ook voor honderd procent. "We vinden het onrechtvaardig hoe de gemeente handhaaft op kraken. Het is echt een beetje idioot dat ze mensen uit die panden zetten in plaats van het echte probleem aan te pakken: leegstand."