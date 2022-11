Twee supermarkten in Utrechtse binnenstad mogen weer tot 's nachts open, wel drankverbod

Tot afgelopen zomer waren dit de enige supermarkten in het centrum van Utrecht die tot 00.00 uur open waren. De gemeente besloot in juli de nachtontheffing van Boon’s niet te verlengen vanwege overlastmeldingen , met name over alcoholgebruik in de buurt. De nachtontheffing van de Albert Heijn was verlopen en moest opnieuw beoordeeld.