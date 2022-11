SportUtrecht: 'VOG verplicht stellen is niet dé oplossing voor een veiligere sportclub'

Als het aan minister Helder ligt, wordt een verplicht VOG in het nieuwe Nationaal Sportakkoord opgenomen. Tot nu toe is een VOG alleen verplicht in de topsport. Met het verplicht stellen van de VOG wil de minister de misstanden in de sportwereld aangaan. In Utrecht vraagt iets minder dan de helft van alle sportverenigingen een VOG aan voor de vrijwilligers of personeel van hun club. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse vitaliteitsenquête die SportUtrecht heeft afgenomen onder Utrechtse sportclubs.