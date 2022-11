Maagdelijk witte winkel onder geklad voor beter loon in kledingindustrie

Want zoals het nu gaat, is hartstikke vervelend, zegt Verburg. "Je komt een winkel binnen maar je hebt geen idee welke kleding verantwoord is geproduceerd en welke niet." Met een beetje geluk heeft een shirt een labeltje om aan te geven dat er ecologisch is gewerkt, of met gerecycled materiaal. Over de arbeidsomstandigheden van de arbeiders is niks te vinden.