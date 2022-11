Langverwachte flitspaal geplaatst op Dalweg Soest, omwonenden zijn blij

Soest - Eigenlijk hadden Peter en Mea van de actiegroep Veilige Dalweg op meer gehoopt, maar het is een begin: een verplaatsbare flitspaal op de Dalweg in Soest. Deze zogeheten 'flexflitser' werd vandaag geplaatst. Het is de eerste in de provincie Utrecht en de paal blijft hier twee maanden staan. "We vinden het een beetje zuinig van het OM om hier alleen een flexpaal voor twee maanden neer te zetten, maar we zijn er nog steeds wel blij mee."