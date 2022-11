De pijn in haar lijf verwerkt prijswinnend kunstenaar Eva Spierenburg in haar kunst

Eva is dan ook niet meer in staat om werk te maken. Op een gegeven moment gaat ze tekeningetjes maken van wat in haar lijf dwars zit, van de pijn en de spanning die in haar lijf boven komt drijven. "Het begon met kleine krabbeltjes voor mezelf, maar gaandeweg ontdekte ik dat het interessante nieuwe vormen waren en dat er mogelijk ook ideeën voor nieuw werk in zat. Ik heb een paar maanden lang tijdens hele korte meditatiesessies tekeningetjes gemaakt van wat in mijn lijf de aandacht trok, dat ging bijvoorbeeld over spanning in mijn borst en in mijn benen en over mijn ademhaling die van dag tot dag veranderde. " En zo ontstaat een soort harmonicadagboek van zo'n 3 meter lang met die tekeningetjes.