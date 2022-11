'Voetballer Ihattaren in Utrecht gearresteerd vanwege ernstige bedreiging'

De politie in Utrecht wil alleen kwijt dat een 20-jarige persoon is gearresteerd voor een bedreiging. Bronnen dicht bij het onderzoek bevestigen volgens de krant dat het om Ihattaren gaat. Het is op dit moment niet bekend wie de voetballer bedreigd zou hebben en waarom. De aangifte van het slachtoffer wordt de komende dagen onderzocht. Het is onduidelijk of Ihattaren tijdens het onderzoek in de cel moet blijven.