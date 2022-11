OM: jongens maakten via homo-app afspraakje met Houtense man om hem te mishandelen

Houten - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaan in ieder geval twee van de drie jongeren die worden verdacht van het mishandelen en beroven van een man in Houten de jeugdgevangenis in. De tieners zouden een nepafspraakje met de man hebben gemaakt via een datingapp voor homo's, om hem vervolgens in zijn eigen huis gewelddadig te overvallen.