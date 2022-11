'Flinke ravage' door ongeluk met vrachtwagens op A27 bij Maartensdijk, één rijstrook open

Maartensdijk/Bilthoven - Op de A27 bij Maartensdijk richting Utrecht zijn vannacht drie vrachtwagens betrokken geraakt bij een botsing. De ANWB spreekt over een flinke ravage, maar er is volgens Rijkswaterstaat niemand gewond geraakt. De snelweg was urenlang volledig afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden, maar inmiddels is de linkerrijstrook weer geopend.