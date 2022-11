Vrachtwagenchauffeur veroorzaakt ongeluk op afgesloten rijstrook A27 bij Maartensdijk: twee gewonden

Na het ongeluk was de snelweg tussen Hilversum en Bilthoven urenlang afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Een woordvoerder van de ANWB sprak vanochtend op Radio M Utrecht over een flinke ravage. Verkeer kon vanaf knooppunt Eemnes omrijden door Amersfoort aan te houden via de A1 en A28. Rond 07.00 uur werd één rijstrook vrijgegeven, rond 09.00 uur was de hele snelweg weer vrij.