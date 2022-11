Kinderboerderij in het nauw door vrijwilligerstekort: 'Ervaring is niet nodig'

Dier en Wij in Odijk bijvoorbeeld. De kinderboerderij kan op dit moment alleen nog open in het weekend en zelfs dat is geen zekerheid. Het hangt ervan af of het rooster gevuld kan worden. "We hebben best veel vrijwilligers, maar de meesten zijn maar een paar uur per week beschikbaar. Ze doen het vaak naast hun werk", vertelt Marian Cornelissen die bestuurder en vrijwilliger is bij Dier en Wij.