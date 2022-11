IJsselstein wil 'zo snel mogelijk' asielzoekers opvangen: 'Zeker in deze koude periode'

Hoe hoog is de nood nu in Ter Apel?

Er slapen geen mensen meer buiten, maar het blijft een wankele situatie in Ter Apel. Dat laat een woordvoerder van het COA weten. "Iedere dag weer melden zich een paar honderd mensen aan. Deze personen moeten we aan het einde van de dag weer geplaatst zien te hebben in een opvang. Dat blijft een logistieke puzzel."

De afgelopen tijd zijn er ook in de provincie Utrecht weer extra opvangplekken geopend. In Nieuwegein worden er bijvoorbeeld mensen op een schip opgevangen, in Lexmond zijn flexwoningen neergezet. Allebei zijn dat locaties waar de opvang minimaal vier maanden blijft. En dat blijft nodig, aldus het COA. "We willen vluchtelingen het liefst zo weinig mogelijk verplaatsen. Maar dat neemt niet weg dat we blij zijn met iedere nieuwe locatie."