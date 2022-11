Kruipend en met gebogen hoofd door de stad: Op fossielenjacht!

Utrecht - Versteende geschiedenis in de vorm van fossielen. In Winterwijk hebben we een steengroeve en in Maastricht een mergelgroeve waarin we fossielen kunnen vinden. Versteende haaientanden vinden we wel eens aan het strand. Maar dit soort fossielen-vindplaatsen hebben we niet in Utrecht. En toch kunnen we op fossielenjacht in onze eigen stad.