Drempel omlaag voor Utrechtse voorschool: 'Per 1 januari gratis voor lage inkomens'

Wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs): “Ik hecht veel waarde aan de ontwikkelkansen van jonge kinderen en ben supertrots dat we op deze manier bijdragen aan kansengelijkheid. Elk kind in Utrecht moet dezelfde kans krijgen om hun talent volledig te kunnen benutten, ongeacht de thuissituatie. Met investeren in hele jonge kinderen willen we dat ze de kans krijgen om de taal goed te leren, maar ook hun sociale vaardigheden verbeteren. Zo maken kinderen een goede start in groep één van de basisschool."