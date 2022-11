Sewan Mumcuyan wordt nieuwe directeur van Stadsschouwburg Utrecht

Mumcuyan is geen onbekende in de culturele sector. Zo is hij momenteel als directeur van &CC verantwoordelijk voor de exploitatie van twee cultuurhuizen in Den Haag. Ook bekleedt hij meerdere nevenfuncties, onder meer als toezichthouder bij culturele organisaties als Mocca en Vlaams-Nederlands Huis deBuren en als commissievoorzitter bij het Fonds Podiumkunsten.