Wat kunnen baasjes doen om huisdier met knalangst te helpen? 'Enige oplossing is vuurwerkverbod'

Claudia Vinke, gedragsbioloog op de faculteit dierengeneeskunde van Universiteit Utrecht, noemt deze producten vooral hulpmiddelen. “Onze ervaring is dat een aantal van die producten, als ze mild kalmerend zijn, niet helpen bij hele ernstige geluiden en angst- en schrikreacties. Voedselsupplementen, feromoontherapie en strakke Thundershirts kun je wel als hulpmiddel gebruiken, om te kijken of het je hond of kat een extra handje helpt. Maar het is niet iets wat de vuurwerkangst gaat verhelpen in zijn totaliteit. Per individu moet er afgestemd worden of zo’n hulpmiddel werkt of niet.”