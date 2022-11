Schoonmaakster stal sieraden en geld van 17 opdrachtgevers, verslaafde vriend profiteerde en moedigde aan

Dat cocaïne de eerste levensbehoefte voor Ismaël was, werd vandaag al snel duidelijk. Aanvankelijk leek hij de schuld op zijn vriendin af te schuiven. "In het begin wist ik het niet, ik lag meestal nog te slapen als zij aan het werk was", beweerde hij. Zijn vriendin zou hebben gezegd dat ze een gouden broche en zilveren ketting had gevonden in de tweedehands auto. "Later begreep ik dat het gestolen was, maar ik zei er niets van. Het maakte mij niets uit, ik was in die periode zwaar verslaafd."