Kraken anno 2022: 'Zet een caravan neer op braakliggend terrein en je woont er'

Sinds de Wet Kraken en Leegstand in 2010 in werking is getreden, is kraken illegaal en strafbaar in Nederland. Vóór dat jaar was kraken legaal, mits het betreffende pand of terrein langer dan een jaar leeg had gestaan. Ondanks het verbod, konden krakers na de invoering van de wet beroep doen op huisvrede als ze een pand of terrein gekraakt hadden. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) garandeert namelijk het recht op ongestoord wonen. Daardoor kon er alleen ontruimd worden als het OM dat tijdig aankondigde én als de rechter een toetsing had gedaan. Zo'n proces nam vaak weken of zelfs maanden in beslag. De wet en het verdrag stonden daardoor op gespannen voet met elkaar.