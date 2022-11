Nieuwegein verplaatst Oekraïense vluchtelingen naar schippersinternaat Vreeswijk

Nieuwegein - De gemeente Nieuwegein gaat volgend jaar ongeveer 130 Oekraïners onderbrengen in het Prins Hendrik-schippersinternaat in Vreeswijk. De vluchtelingen wonen op dit moment al in Nieuwegein: ze zitten in de opvanglocaties op de Luifelstede en de Rembrandthage. Daar moeten ze op termijn weg.