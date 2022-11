Opsteker voor bewoners Utrechtse studentenflat, verhuurder deelt 377 kachels uit

Om de studenten tijdelijk tegemoet te komen krijgt iedereen vandaag een elektrische kachel. Student Media en Cultuur Julia Smeding is blij dat zij niet meer enkel afhankelijk is van dikke truien, een kruik en een kop warme thee. Wel maken zij en andere studenten zich zorgen over de hogere energiekosten. De energierekening wordt namelijk gedeeld door het hele gebouw. "Het zal mij niks verbazen als de kachels veel energie kosten. En als iedereen in zo'n groot gebouw de kachel aanzet, dan gaat de energierekening ook pieken", zegt Julia.