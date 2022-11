Welke illegale blokhutten moeten weg, en welke mogen blijven? 'Als ze dit doorzetten krijgen we oorlog op Vinkeveense Plassen'

"Alles wat je hier ziet is illegaal." Wethouder Huib Zevenhuizen wijst vanaf de boot naar de rijen blokhutten die op de legakkers van de Vinkeveense Plassen staan. Al jarenlang wordt er gediscussieerd over het uiterlijk van de Plassen. De legakkers zijn in eigendom van particulieren, maar zolang er geen bestemmingsplan is, mogen die er niets op bouwen. Alleen het bestemmingsplan is al zeker tien jaar in de maak. En op de legakkers is in die tijd toch flink wat gebouwd.