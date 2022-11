Ihattaren weer op vrije voeten: 'Zo snel mogelijk terug naar Italië'

Ihattaren staat nog altijd onder contract bij het Italiaanse Juventus. De afgelopen maanden speelde hij op huurbasis voor Ajax. Ihattaren kon een tijd lang niet op de club verschijnen omdat hij zou worden bedreigd door criminelen. Ook werd in Kanaleneiland de Porsche van de voetballer in brand gestoken. In RTV Utrecht-opsporingsprogramma Bureau Hengeveld zoekt de politie naar mensen die meer informatie hebben over de brandstichting.