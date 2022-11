Levenseinde-vereniging eert oud-minister Els Borst met tulp

"Dankzij Els Borst is 20 jaar geleden de euthanasiewet van kracht gegaan", zegt Fransien van ter Beek van de NVVE. "Waarmee een belangrijke stap is gemaakt richting een humanere dood." In Rijksmuseum Boerhaave in Leiden ontving Andra Neefjes-Borst een kistje tulpenbollen. "Heel bijzonder dat mijn moeder nog altijd zoveel waardering ontvangt", zei ze.