Gemeente Soest geeft een Oekraïne-magazine uit

Ook staan er verschillende verzoeken in, zoals een tolkoproep voor vrijwillige vertalers in Soest en Soesterberg. En geïnspireerd worden kan ook, want er zijn zelfs recepten in verwerkt. Zoals de bereidingswijze voor kutia, een gefrituurd gerecht van graan, maanzaad en honing. Of het recept voor vareniks, een soort dumplings.