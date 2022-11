Einde aan stiekem tiktokken of WK kijken in de klas? 'Telefoonverbod heeft veel haken en ogen'

Dat de telefoon soms funest is voor de communicatie en concentratie, beamen de docenten wel. Als de bel gaat, is het eerste wat de meeste leerlingen doen de telefoon pakken en dan is het rendement van de les al snel vervlogen. Wiskundelerares Corina Baggerman: "Ik denk dat een verbod in de klas rust geeft, want er is nu soms minder focus. Maar een algeheel verbod gaat voor een vwo 6-leerling misschien wel weer te ver."